Венёвскую усадьбу фон Мекк выставят на торги

Усадьбу фон Мекк постройки конца XIX века в селе Хрусловка Венёвского района планируется выставить на продажу.



Согласно распоряжению председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, министерству имущественных и земельных отношений поручено провести оценку рыночной стоимости объекта. Также Фонд имущества должен будет провести публичные торги по продаже усадьбы.

Вырученные деньги, за вычетом расходов на проведение торгов и стоимости восстановительных работ в отношении объекта, будут отданы собственнику.

Ранее региональная инспекция по государственной охране объектов культурного наследия направил иск в суд об изъятии усадьбы у собственника. Поводом стало неудовлетворительное техническое состояние объекта: ремонтные работы проведены так и не были, здание никак не эксплуатировалось. Суд первой инстанции отказал инспекции в удовлетворении иска, но затем года судебная коллегия по гражданским делам Тульской области решение Веневского суда отменила, постановив изъять усадьбу у собственника. Решение было принято в марте 2018 года.

Здание площадью 1448,9 кв. м является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ. Кроме того, усадебный комплекс включает в себя парк с прудами.

Усадьба фон Мекк (Черносвитовых-Смидович) была возведена на рубеже 1880—1890-х годов. Ее создала вдова строителя железных дорог, меценатка Надежда фон Мекк для своего младшего сына — дипломата Максимилиана фон Мекка. Н. Ф. фон Мекк известна своей финансовой поддержкой композитора Петра Чайковского.

С 1923 года в бывшей усадьбе был открыт Хрусловский детский дом для прибывших с Волги сирот. После закрытия детдома в 1984 году, здание передали одному из Новомосковских предприятий для организации пансионата, который так и не открылся.

На сегодняшний день сохранились заброшенный главный дом, построенный в духе стилизации под европейские средневековые замки, а также остатки хозяйственных зданий, парк из смешанных пород деревьев.