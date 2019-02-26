Сергей Галкин назвал свой идеал полицейского

Начальник УМВД по Тульской области Сергей Галкин рассказал, каким он хотел бы видеть современного российского полицейского.



В ходе прямой линии в газете «Тульские известия» Галкину задали вопрос: «Сегодня образ полицейского в кино грешит перегибами: или он супермен, интеллектуал и душа компании, или тупица, бюрократ и подлец. Видели ли вы хоть раз в кино или телесериале настоящего полицейского – такого, какой он есть?».

«К сожалению, абсолютное большинство современных кинофильмов и сериалов о работе полиции глубоко безграмотны – уже хотя бы потому, что герои постоянно сами нарушают закон. Понятно, что пишутся такие сценарии ради зрелищности, но снять фильм, правдиво показывающий сотрудника правоохранительных органов, вполне реально без стрельбы и головокружительных погонь.

Идеальный, на мой взгляд, образ участкового – Анискин, созданный Михаилом Жаровым. Я сам начинал службу участковым уполномоченным в Калужской области и со знанием дела могу сказать, что этот персонаж – жизненный. Из современного кино близким к действительности считаю „Участок“ с ­Сергеем Безруковым. Поверьте, его персонаж не поэтизирован. Есть такие ребята, есть и лучше. Особенно в сельских населенных пунктах, в глубинке, где так много зависит от профессионализма и человечности полицейского», — ответил он.