Тульские власти получат миллионы на ликвидацию незаконных свалок

В 2019 году в России планируют выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и самых заражённых земель общей площадью 700 га, сообщили «Известия» со ссылкой на Минприроды.



Речь идёт о 6,7 млрд рублей из федерального бюджета и 3,1 млрд из региональных. Уже готовы соглашения о предоставлении 6,2 млрд федеральных средств 12 регионам, среди которых Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Смоленская, Брянская, Новгородская и Мурманская области.

В 2020 году 10,4 млрд рублей из федерального бюджета направят 30 субъектам. Кроме перечисленных это Владимирская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Калининградская, Астраханская, Новосибирская и Свердловская области, Ставропольский край, Чувашия и др. Средства потратят на ликвидацию 42 несанкционированных свалок в границах городов и 15 самых опасных объектов.

До конца 2022 года должно быть рекультивировано 108 несанкционированных полигонов, к 2025 году — 191.