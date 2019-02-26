Катастрофа в Заречье: Тулицу загрязняет фекальная река

В Туле защитники Баташевского сада обнаружили две аварии в районе дома 221/3 по Октябрьской улице. Ручей с отходами стекает прямо в реку Тулица.



О фекальной реке недалеко от жилого комплекса «Премьера» рассказал тульский активист Никита Баринов. Дома возводила компания «Новый город» — та самая, которая застраивала стадион «Кировец» в Пролетарском округе, уже два года страдающий от постоянных порывов сетей водоснабжения.

«Одну аварию устранили, но не полностью — канализация продолжает течь из земли. Со второй аварией вообще ничего не ясно, это ошибка в строительстве или ненадлежащее обслуживание дома со стороны УК? Либо объема канализации не хватает, чтобы принять все эти стоки домов, либо дома выполнены неправильно», — говорит он.