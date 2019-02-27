Кто ответит за такой капремонт?

Осенью в Узловой капитально отремонтировали жилой дом на улице Смоленского. Ещё и года не прошло, а квартиры жильцов начали протекать.



«Вот такой плачущий дом стоит на ул Смоленского 16 в г. Узловая после капремонта в сентябре 2018 г. Такой же поток идёт по стенам и внутри квартиры а денежки из фонда капитального ремонта затрачены немалые! Кто ответит за такой ремонт?», — вопрошают жители в городском паблике в соцсети.