Тулу решили превратить в Лондон

Тулякам не хватает 55-метрового колеса обозрения — посчитали местные бизнесмены и депутаты.



Накануне они на публичных слушаниях с участием общественности обсудили вопрос строительства объекта на набережной Упы, на парковке рядом с торговым центром «Макси».

В частности, необходимо было предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке на улице Пролетарской. А для осуществления этой процедуры — спросить общественность.

На сегодняшний день предельная высота, допустимая при строительстве, составляет 30 м. От владельца земли поступил запрос об увеличении этого показателя до 72 м.

По словам заявителя, колесо обозрения «станет центром притяжения и украшением города», с него «будет просматриваться весь исторический центр Тулы».

Правда, обозреваться будет не только Тульский кремль и улица Металлистов, но и неприглядная набережная Упы, как, собственно, и сама заилившаяся река, а также трущобы на противоположном берегу. Об этом, правда, наверное, не подумали.