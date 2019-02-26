Сказ о том, как травят алексинцев и всем на это плевать

На алексинском полигоне бытовой мусор пересыпают промышленным.



Гремучая смесь от формовочных изделий завода АЗТПА, состоящая из песка, формальдегидных смол, окалин и остатков от сталелитейного производства, имеет 2 класс опасности и должна направляться для захоронения на специальные полигоны. Вместо этого её складируют на полигоне и отсыпают ей дорогу. Об этом рассказал «Дежурный по Алексину»:

«Друзья, хотите знать, каким именно способом травят в ежедневном режиме жителей и гостей Алексина.

Травят методично, хладнокровно. Травят и младенцев, и стариков. Это происходит и сейчас, уважаемый читатель, пока ты читаешь этот пост.

Тема закрытия переполненного полигона ТКО в деревне Даниловка Алексинского района сейчас приоритетная у общественных активистов.

И если до сегодняшнего дня мы готовы были терпеливо ждать, пока важные чиновники в просторных, светлых кабинетах передадут друг другу бумажки со статистическими данными о фактической заполненности полигона, то сегодняшний день всё поменял.

А произошло вот что. Сегодня по жалобе жителей деревни Даниловка к ним приехала с проверкой комиссия. Представители следующих ведомств и организаций вошли в состав этой комиссии – Алексинская прокуратура, Росприронадзор, СЭС, МУП „Спецавтохозяйство“. Также присутствовали на комиссионном обследовании жители деревни Даниловка.

Не буду сильно заострять внимание, что проверка носила поверхностный характер. Была взята лишь проба воды с деревенского колодца. Просьбу жителей взять пробу почвы на прилегающем к полигону участке, а также воду в ближайшем овраге комиссия проигнорировала – сказали надо ждать лета!!!!

Но самое важное было не в этом. Каково же было изумление жителей, когда заместитель директора МУП „Спецавтохозяйство“ Геннадий Поляничев начал демонстрировать комиссии и объяснять, что пересыпку слоев бытового мусора на полигоне производят так называемой „жженкой“, которую везут с завода „Тяжпромарматура“. То есть днем везут бытовой мусор, а ночью засыпают это все промышленным мусором. Также этой „жженкой“ производится отсыпка дороги на городской полигон.

Здесь я позволю небольшое отступление для тех читателей, которые не знают, что такое жженка». Жженка — это смесь от формовочных изделий завода АЗТПА, состоящая из песка, формальдегидных смол, окалин и остатков от сталелитейного производства. Кому интересен вопрос, посмотрите ролик с завода АЗТПА, где эта технология описывается (с 3:50).

При производстве формальдегидных смол применяют токсичные материалы фенол и формальдегид, которые ядовиты и обладают канцерогенными и угнетающими воздействиями на организм.

Эта гремучая смесь имеет 2 класс опасности, и должна направляться для захоронения на специальные полигоны захоронения токсичных промышленных отходов, которые имеют дополнительные системы экологической безопасности. Вместо этого эта промышленная дрянь, а речь идет о сотнях тонн отходов ежемесячно, закапывается в 6 км от города и в 400 м от жилой деревни Даниловка на городском полигоне.

Напомню, что полигоном этот объект числится только в бумагах чиновников, фактически это свалка в поле на которую уже 26 лет вывозят весь городской мусор.

Показательно, что присутствующие представители надзорных органов спокойно всю эту информацию пропустили мимо ушей. Это какой-то бардак, а также опасное бездействие с их стороны.

По данному бездействию будут написаны жалобы руководству с просьбой провести служебную проверку. Мы понимаем, что после этого поста спешно начнут «заметать следы», поэтому сохранили несколько ведер этой дряни.

Что будет происходить дальше?

1. Во все надзорные и проверяющие органы по факту захоронения промышленных отходов на городском полигоне будут отправлены необходимые заявления.

2. Будут написаны обращения в адрес губернатора с требованием скорейшего закрытия и рекультивации полигона.

3. Будут написаны заявление с требованием проверить порядок захоронения промышленных отходов с завода АЗТПА.

4. В случае подтверждения захоронения на городском полигоне отходов 2 класса опасности будут объявлены имена виновных и они будут привлечены к ответственности".