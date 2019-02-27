Тульские единороссы решили оседлать народный протест

Тульская «Единая Россия» решила выбить почву из-под ног у местных коммунистов, подключившись к борьбе с высокими мусорными тарифами.



26 февраля по инициативе регионального отделения «ЕР» стартовали пикеты по сбору подписей в поддержку принятия на федеральном уровне решений по снижению стоимости оплаты услуг за вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Пикетная программа под девизом «Вместе добьемся снижения платы за вывоз мусора!» до 28 февраля охватит 15 муниципалитетов региона. Во время акции партийцы раздают жителям анкеты, содержащие конкретные меры, которые позволят уменьшить расходы граждан на оплату услуг за утилизацию ТКО.

По расчетам реготделения «ЕР», принятие таких решений позволит снизить оплату за услуги регоператоров не менее, чем на 22%.