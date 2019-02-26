Коней на переправе поменяли

Директор телеканала «Первый тульский» Вячеслав Терезин 26 февраля написал заявление об уходе, сообщает «МК в Туле». О причинах его поступка пока ничего не известно.



Вячеслав Терехин возглавлял телеканал с мая 2013 года. До этого он работал директором тульского филиала «Видео интернейшнл».

Ранее, 22 февраля, стало известно об уходе с должности главного редактора «Тульских известий» Наталии Костомаровой.

Оба СМИ учреждены властью и ежегодно получают крупные субсидии из регионального бюджета. Согласно отчету комитета по печати и массовым коммуникациям, среднемесячная зарплата директора «Первого тульского» составляла 207 тысяч рублей.