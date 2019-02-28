Тульская фирма требует 52 млн рублей с омских нефтяников

Торговая компания «Союз-Тула» подала заявку на включение её в реестр требований кредиторов ООО «Ойл Процессинг».



Она хочет взыскать с омского предприятия 52,7 млн рублей – долг за поставку углеводородного сырья по договору от 28 сентября 2016 года, пишут «Коммерческие вести».

«Ойл Процессинг» – торговая фирма, располагавшаяся при Крутогорском нефтезаводе. Арбитражный суд Омской области признал её банкротом 4 декабря 2018 года. Учредителем предприятия является кипрский офшор – закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью G.E.A. Global Energy Assets LTD. Этот офшор также учредил ещё две организации: ООО «ВСП Сервис» и ООО «ВСП Крутогорский нефтезавод». Обе компании в настоящее время работают.

Фактический владелец производственного холдинга в Крутой Горке – бывший учредитель и руководитель Крутогорского нефтезавода (холдинга «ВСП») Валерий Федотов. В январе ему предъявили обвинение в четырёх эпизодах мошенничества. По версии следствия, в 2014 году Федотов взял в двух банках кредиты, не собираясь их возвращать, а также взял с двух иностранных партнёров предоплату, но не стал поставлять им топливо. После этого некоторые компании холдинга «ВСП» перерегистрировались в Москву и там обанкротились.

В 2017 году директор ЗАО «ВСП „Крутогорский нефтеперерабатывающий завод“» Семён Масленков был освобождён от уголовного наказания за неуплату акциза – в связи с истечением сроков давности. Тем не менее, несмотря на дисквалификацию, он продолжает занимать руководящие должности: сейчас Масленков является генеральным директором вышеупомянутого «ВСП Сервис».