Тюменских студентов, работавших в полях Тульской области, кинули на деньги

Тюменские студенты почти два года ждут выплат за работу в полях.



60 студотрядовцев Тюменского индустриального университета (ТИУ) с 2017 года не могут получить зарплату, которая была обещана им за работу на ООО «Модуляция». Проблема обманутых студентов была поднята на заседании региональной Общественной палаты, пишет Ura.ru.

Бойцы двух тюменских студотрядов рассказали, что им пришлось работать на территории Ростовской и Тульской областей. Во время «командировки» работники жили почти два месяца в полях без удобств, работали по 12 часов в день.

На данный момент по решению суда стройотрядовцы уже признаны пострадавшей стороной. Треть их них подписала договоры концессии, по которым выплатить деньги им обязано региональное отделение «Российских студенческих отрядов». Однако организация пока не подписывает соглашения, так как необходимые средства для погашения долга еще не получены.