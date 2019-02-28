Голоса дадут рабочие: Авилов подключил тульские предприятия к выбору проектов по благоустройству

Тульская администрация во главе с Евгением Авиловым устроила на городских предприятиях выездные участки для голосования за проекты по благоустройству.



Так, 25 февраля переносные урны и бюллетени были доставлены на «Комбайнмашстрой». Рабочим предложили проголосовать за пять проектов: Кировский сквер, общественное пространство в районе улицы Менделеевской, площадь перед Городским концертным залом, аллея фонтанов по проспекту Ленина и общественное пространство в Центральном переулке. Администрация отчиталась, что в голосовании приняли участие 2 тысячи человек. 26 февраля голосовать пришли уже работники «Тульского кирпичного завода», а 27-го — «Тульского хлебокомбината».

Теперь чиновники не попадут впросак, как с прошлогодним онлайн-голосованием, когда за два «выбранных жителями Тулы» проекта-победителя, оцененных потом в 150 млн рублей, было отдано в сумме лишь 215 голосов.

Такие выездные участки, по сообщению администрации, были организованы на крупных предприятиях города. Также отдать свой голос можно было на портале «Открытый регион 71» и на пяти участках в главных управлениях по территориальным округам.

Набравшие больше всего голосов общественные пространства будут благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году. Итоги рейтингового голосования подведут 1 марта 2019 года на заседании общественной муниципальной комиссии.