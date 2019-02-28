За что пикетируют тульские единороссы

Тульская «Единая Россия» начала сбор подписей по вопросу, который уже решён правительством РФ — о снижении тарифов за вывоз мусора на 22%.



Об этом сообщают независимые паблики муниципальных образований Тульской области.

Так в группе «Наш Донской 71» пишут, что подписи тульская «ЕР» стала собирать 26 февраля, а ещё 9 февраля правительство России приняло решение отменить для региональных операторов налог на добавленную стоимость. Этот налог как раз составляет 20%. Ещё 2% — снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду, и это решение также принято федеральным правительством.

«Когда закон вступит в силу, тарифы на мусор станут меньше на 22% ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. И Тульская область все равно будет платить за мусор ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем наши соседи.

Так, в Орловской области уже сейчас, до снижения тарифа на 22%, люди платят 78 рублей с человека (в Тульской области регоператор „МСК-НТ“ установил тариф в 143 рубля с человека — „ТА“). После отмены НДС орловчане будут платить около 62 рублей. В Хакасии недавно избранный народом коммунист Коновалов заставил регионального оператора снизить тарифы, установленные его предшественником единороссом Зиминым. А в Иркутске правительство коммуниста Левченко приняло решение вообще оставить старую систему — рассчитывать плату услуги из общей площади жилого помещения, а не с человека. В результате вывоз мусора там практически не подорожал», — сообщает «Наш Донской 71».

Об этом же говорится и на видео, снятом во время пикета «Единой России».