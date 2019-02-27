Щёкинского главу, которого критиковал губернатор, пригреет Антон Агеев

Глава администрации Щёкинского района Олег Федосов переходит в министерство внутренней политики Тульской области под руководство Антона Агеева.



Об этом сообщил «МК в Туле». По информации издания, Федосов будет работать директором департамента по развитию местного самоуправления.

Об уходе Олега Федосова с должности главы администрации стало известно в конце прошлой недели. 26 февраля на заседании собрания представителей района депутаты проголосовали за досрочное расторжение контракта. Федосов проработал в должности главы администрации Щекинского района четыре года. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Александр Гамбург.

За время работы Олег Федосов получил изрядную долю критики от губернатора Алексея Дюмина — за то, что уезжал отдыхать в то время, когда нужно было управлять вверенным ему районом и решать серьёзные проблемы. Дюмин предположил, что у чиновника «не хватает мозгов и компетенции». Но снять Федосова с поста у главы региона рука не поднялась. Теперь, судя по всему, чиновнику предстоит разбираться с самоуправлением по всему региону.

Недавно Олег Федосов едва не оказался в эпицентре коррупционного скандала. За мошенничество был задержан экс-глава комитета экономразвития администрации Щёкинского района Александр Душаков. С 2015 года Душаков получал от двоих предпринимателей денежные суммы в размере 100-120 тысяч рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района, обещав за это не препятствовать их предпринимательской деятельности. В противном случае чиновник грозил УФАС и отменой результатов аукционов. Всего он получил 1,8 млн рублей, которыми чиновник распорядился по своему усмотрению. Душаков был задержан сотрудниками УФСБ 4 апреля 2017 года у здания областного правительства. На суде пришлось давать показания и Олегу Федосову — он рассказал, что ничего о получении денег подчиненным не знал. Супруга Душакова в свою очередь заявила, что такая «помощь бизнесменов» осуществлялась с указания Федосова.