В алексинском микрорайоне Соцгород уже около недели стоит резкий неприятный запах.



Его источником являются городские очистные сооружения. Собственник этих очистных — МУП «Водоканал», директором которого является Эдуард Эксаренко.

«Что в подобных случаях должны делать должностные лица? В официальных СМИ и на сайте администрации директор МУПа Эксаренко и глава администрации Фёдоров должны объяснить, в чем причина появления запаха, когда будет устранено это нарушение. Имеем — тишина!

Что в подобных случаях должны делать городские депутаты( избранные людьми представлять их интересы в органах власти), Общественный совет, КТОСы и прочие околовластные структуры? Правильно писать запросы, обозначать общественное недовольство. Имеем — тишина! Везде бездействие», — делает вывод «Дежурный по Алексину».

Местные общественники направили официальный запрос главе администрации Алексина Павлу Фёдорову, а также сообщили о проблеме по телефону доверия губернатора. Если реакции не последует, в планах — отправить письма в природоохранную прокуратуру, министерство экологии и СЭС.