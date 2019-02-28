Дюмина назвали кадровым реваншем Путина

Губернатора Тульской области Алексея Дюмина поставили на 3-е место в новом Национальном рейтинге глав российских регионов.



Исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов РФ, представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Первые два места заняли Сергей Собянин (Москва) и Александр Моор (Тюменская область).

Позиции Дюмина прокомментировал политолог, член Совета директоров, исполнительный директор Консалтинговой группы «РосПолитКонсалт» Игорь Титов, который громко назвал Дюмина «кадровым реваншем Путина».

«Тульская область, в силу особого отношения Москвы к действующему губернатору, становится не только своего рода некой „ВДНХ“ но и „кузницей кадров“. Если говорить о Туле, как о неком аналоге выставки достижений, то, конечно, уместнее сказать о достижениях и промышленного, и кадрового хозяйства.

Мы все помним, что еще относительно недавно, лидерами и центрами развития регионов ЦФО были Белгородская (потому, что там много лет эффективно управлял Евгений Савченко, как всем казалось – „непотопляемый“), опять же по аналогичным причинам — Калужская область (с Анатолием Артамоновым). Все остальные, как говорится, „и близко не лежали“. Так же „близко не лежала“ и Тульская область. Ни с Василием Стародубцевым, ни с печально „прославившимся“ Вячеславом Дудкой, ни с миллионером Владимиром Груздевым (последний, правда, почти вплоть до своей отставки (видимо, запамятовал политолог), тоже входил в ТОПы лидеров среди губернаторов — „ТА“).

И вдруг: очередной эксперимент Владимира Путина, человек из „системы“ — Алексей Дюмин. И область пошла. Причем, какими-то ударными темпами. В чем причина? Думаю, что в Путине. Слишком уж много его ставленников, из числа бывших силовиков, оказывались, мягко говоря, слабыми управленцами. И Дюмин — это кадровый реванш Путина. Ну и конечно, сам Алексей Дюмин оказался толковым руководителем», — говорит Титов.

Не забывает он сделать реверанс в адрес пиар-отдела Алексея Дюмина, который, судя по аналитическим публикациям в СМИ, уже побывал в потенциальных преемниках почти у всех первых лиц государства.

«Да и конечно, нельзя не упомянуть грамотно организованный PR. И Дюмина, и всей области. Это заслуга приближенной к Кремлю, Москве, Политбюро компании ИМА. Они и помогали варягу Дюмину „зайти“ на регион. Их девушка сидит там вице-губернатором, а другая их же протеже, выстроив работу в Туле, теперь делегирована в Москву, рулить предстоящей здесь избирательной кампанией.

Ну и надо понимать, любой нормальный инвестор, выбирая регион для размещения производства и вложения капиталов, конечно, учитывает отношение федеральных властей к местному начальству. В случае с Тулой и Дюминым, вариант беспроигрышный. Вот вам и экономический рост. Не удивительно, что губернатор Алексей Дюмин, видимо, по-прежнему очень близок к так пока никому и не известному „списку приемников“», — говорит политолог.