Публикация о коммунальных проблемах в тульском Заречье вызвала общественное обсуждение.



Напомним, активисты обнаружили две аварии в районе дома 221/3 по Октябрьской улице, в результате которых ручей с отходами стекает прямо в реку Тулица.

Туляк Никита Баринов рассказал о фекальной реке недалеко от жилого комплекса «Премьера», а также выразил мнение, что либо объема канализации не хватает, чтобы принять новые стоки домов, либо дома выполнены неправильно.

Блогер logograd назвал это градостроительной ошибкой.

«У нас в Туле целые микрорайоны строят на септиках. А потом вот такое вылезает из земли. Это хуже преступления: это ошибка.

Ошибка в планировании. Сначала градостроительный комитет должен был составить Генеральный план развития города. Спроектировать коммуникации. Построить их. И только потом запускать на запланированные участки застройщиков. С полным контролем всех процессов, от фундамента до подключения подстанций. А тут всё через ж*пу. Ну и результат соответствующий.

У меня сложилось впечатление, что управлением города занимаются дилетанты. Либо все друг другу родственники, неприкасаемые. Но точно не управленцы и ответственные люди. Почему наш губернатор их прилюдно не расстреливает из наградного пистолета у памятника товарищу Ленину, не понимаю. Медведя, понимашь, смог застрелить, а чиновников-дегенератов — рука не поднимается. Ну как так!?» — возмутился он.