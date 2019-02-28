Под Суворовом застрелили бывшего зэка

В Суворовском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства.



В ночь с 27 на 28 февраля 2019 года на одной из улиц посёлка Центральный было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди.

Личность потерпевшего установлена. Это местный житель, который ранее был осужден за совершение особо тяжкого преступления и в 2018 году освободился из мест лишения свободы, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, проводятся допросы свидетелей и очевидцев.