Алексинский общественный совет не участвует в жизни города?

Алексинский активист Вячеслав Семёнов требует созыва внеочередного заседания городского общественного совета.



Поводом послужила так называемая реформа горячего водоснабжения и нарушения местными чиновниками договоренностей с областным комитетом по тарифам.

«В связи с неучастием Общественного совета в жизни города Алексин, а связано это с тем что членов общественного совета выбирали депутаты города Алексин, я, Семёнов Вячеслав Игоревич, гражданин города Алексин, ТРЕБУЮ проведения внеочередного заседания членов общественного совета по вопросу Реформы горячего водоснабжения в городе Алексин, согласно ФЗ 416,417 и нарушению работниками Администрации города Алексин договоренностей, достигнутых с Правительством Тульской области, Комитетом Тульской области по Тарифам.

На внеочередное заседание Прошу Вас пригласить прокурора города Алексин, заместителя председателя комитета РЭК Денисову Е. В., председателя по ЖКХ в общественной палате Тульской области Кочеткова Г. А. и собственников компании АТЭК», — написал он председателю общественного совета.



