На замену тульских труб за три года из городского бюджета уйдёт свыше 700 млн рублей

28 февраля в тульском правительстве под председательством главы региона Алексея Дюмина обсудили вопрос модернизации сетей водоснабжения.



В конце прошлого года губернатор поручил администрации города совместно с «Тулгороводоканалом» разработать до 1 марта трехлетнюю программу замены водопроводных сетей с использованием средств местного бюджета и инвестиций.

Как доложил сегодня координировавший выполнение поручения председатель облправительства Валерий Шерин, по результатам анализа аварийных ситуаций были выявлены проблемные участки.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что трехлетняя программа включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов.

В 2019 году запланированы перекладка аварийного участка магистральных сетей водоснабжения протяженностью около 4 км на сумму более 114 млн рублей и разработка проектной документации на капитальный ремонт водоводов, которые будут отремонтированы в 2020 и 2021 годах.

В планах на 2020 год капитально отремонтировать водоводы 2-го и 3-го подъемов Песоченского водозабора общей протяженностью более 10 км на сумму порядка 300 млн рублей. В 2021 году, согласно плану, будет капитально отремонтирован и водовод 1-го подъема Песоченского водозабора – более 14 км на сумму почти 300 млн рублей.

По предварительным подсчетам, общие вложения по программе за три года составят около 730 млн рублей. Также город готовит документы для привлечения внебюджетных источников.

Также по программе «Чистая вода Тульской области» отремонтируют сети водоснабжения в поселках Барсуки (3,5 км) и Ленинский (2,8 км), общая сумма финансирования – более 45 млн рублей.

По словам генерального директора «Тулагорводоканала» Эдуарда Головина, совместно с администрацией Тулы предприятием разработан и утвержден план мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества за счет арендной платы на 2019 год на общую сумму 45 млн рублей. Согласно плану, предполагается перекладка сетей водоснабжения протяженностью 3,9 км.