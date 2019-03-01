Тульские депутаты утвердили новую нарезку избирательных округов

Депутаты Тульской областной Думы 28 февраля утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент в единый день голосования в сентябре 2019 года.



Теперь Тульская область поделена на 24 одномандатных округа вместо прежних 19-ти, также будет соблюдаться принцип равенства численности избирателей в каждом округе.

По данным на 1 января 2019 года, средняя норма представительства составляет 49 460 избирателей. В новой нарезке удалось максимально уйти от «лепестковости» (сочетания в одном округе городских и сельских территорий).