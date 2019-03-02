Тульские хлебозаводы уличили в картельном сговоре

Арбитражный суд Центрального округа поддержал тульское УФАС, уличившее «Тулаоптоцентр» и ряд хлебозаводов региона в картельном сговоре.



Ранее УФАС усмотрело признаки заключения соглашения участниками аукционов на поставку продукции хлебопекарной промышленности.

Как сообщалось, в четвертом квартале 2015 года «Тулаоптоцентр», «Болоховский хлебозавод», ООО «Авангард» и ООО «Авангард плюс» совершили действия, ограничивающие конкуренцию других участников торгов и повлиявшие на конечную цену аукциона. Суд отказал «Тулаоптоцентру» в удовлетворении кассационной жалобы.