В Ефремове предпринимательницу оштрафовали на 46 млн рублей за добычу песка на сельхозземле

В Ефремове собственницу двух земельных участков сельскохозяйственного назначения оштрафовали 46,2 млн рублей за незаконную разработку месторождений песка.



Как сообщили в Россельхознадзоре, в ходе проверки на участках общей площадью 32,6 га обнаружили горную выемку песка площадью 5,8 га, по её краям были размещены отвалы плодородного слоя почвы, поверхность которых заросла кленами и ивами. Плодородные свойства почвы снизились на 98%.

Предпринимательнице было выдано предписание, согласно которому она должна была устранить выявленные нарушения и провести рекультивацию в срок до 1 мая 2018 года, также она была привлечена к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей. Предписание исполнено не было.

Размер вреда, причиненного почвам в результате размещения горных выработок, оценили в 46,2 млн рублей.

Ефремовский районный суд удовлетворил исковые требования Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. С собственницы земельных участков в пользу МО город Ефремов будет взыскано 46,2 млн рублей.