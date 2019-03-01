В Тульской области модернизируют службу занятости

В 16 регионах России в 2019 году модернизуют службы занятости населения в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».



«К 2024 году, к концу нацпроекта модернизированные службы занятости населения появятся во всех регионах России, а в 2019 году начинаем работу в 16 пилотных субъектах», — сообщил ТАСС директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.

По его словам, в настоящее время разрабатываются новые требования к службам занятости, которые будут внедряться сначала в 16 отобранных регионах, а потом во всех остальных. Пилотными станут республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская и Тюменская области.