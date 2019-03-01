Американский «Каргилл» вложил в ефремовское предприятие 1,8 млрд рублей

Американская корпорация Cargill инвестировала 1,8 млрд рублей в создание биотехнологического кластера в Ефремовском районе Тульской области.



«Средства направлены на расширение производства масел и жиров, расширение производства кормов с последующим развитием инфраструктуры предприятия. Объем инвестиций — 1,8 млрд рублей», — сообщил министр экономического развития региона Григорий Лаврухин.

Ранее сообщалось, что Cargill планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в создание биотехнологического кластера в Ефремовском районе Тульской области. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2018 года.

Планировалось, что кластер будет создан на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» на участке площадью 30 га. Также там разместится ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Общий объем инвестиций в кластер составит порядка 10 млрд рублей.