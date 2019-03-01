В Тульской области изъяли около тонны недоброкачественного мяса

Тульский Роспотребнадзор в 2018 году изъял почти тонну недоброкачественных мясопродуктов из торгового оборота в Ефремовском районе.



Проверено 3 объекта пищевой промышленности, 41 объект розничной продовольственной торговли, 8 организаций общественного питания, отчитались в ведомстве.

Было обнаружено нарушение температурных условий хранения мяса. На продукции отсутствовала информация о продавце, о товаре, а документы на мясо и вовсе отсутствовали. На предприятиях не осуществлялся производственный контроль. Помещения, инвентарь и оборудование не соответствовали санитарным нормам.

В ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили нарушения требований технического регламента и санитарного законодательства. За выявленные нарушения в отношении должностных и юридических лиц было наложено 58 штрафных санкций на сумму 354 тыс. рублей. 42 партии недоброкачественной продукции общим объемом 913 килограммов изъято из оборота.