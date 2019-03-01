Тульские застройщики переходят на «эскроу»

28 февраля в Туле состоялся круглый стол по проектному финансированию для застройщиков, осуществляющих долевое строительство.



Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин напомнил, что с 1 июля 2019 года вводится новая модель финансирования долевого строительства – проектного финансирования строительства и использования счетов эскроу.

Предполагается, что на новую модель перейдут застройщики, строительная готовность проектов которых ниже 30%, а количество заключенных договоров участия в долевом строительстве объекта — ниже 10%.

«Главная задача сейчас – это переход строительной отрасли Тульской области на проектное финансирование с использованием счетов эскроу и формирование соответствующих компетенций у банков и застройщиков», — сказал Шерин.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов представил действующие в регионе меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которыми могут воспользоваться строительные организации.