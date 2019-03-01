В новомосковской колонии во время сварочных работ загорелись боеприпасы, есть погибшие

В Новомосковске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц 6-й исправительной колонии (ч. 2 ст. 109 УК РФ).



Днём 28 февраля 2019 года старший инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны, старший техник и инженер группы осуществляли сварочные работы в одном из помещений. Произошло воспламенение пиротехнических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию, возник пожар. Инженер отравился продуктами горения и скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела будут тщательно исследованы обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, после чего ответственным должностным лицам будет внесено представление, сообщили в областном управлении Следственного комитета.