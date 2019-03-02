С экс-директора тульской птицефабрики пытались взыскать 257 млн рублей несуществующих убытков

Арбитражный суд Тульской области отказал в иске ЗАО «Краснобор» к бывшему генеральному директору компании Игорю Сметанину о взыскании убытков.



Крупный производитель индейки ЗАО «Краснобор» обратилось в суд с иском к бывшему генеральному директору предприятия о взыскании убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды в общем размере 257 млн рублей, в дальнейшем сумма была уменьшена до 185 млн рублей), передает «Интерфакс».

«Краснобор» утверждал, что под управлением Игоря Сметанина в компании якобы был сверхнормативный падёж птицы, и стоимость погибшей индейки составила указанные 257 млн рублей.

В рамках дела была проведена ветеринарная экспертиза, в ходе которой было установлено, что со стороны Сметанина не было допущено каких-либо нарушений, а сверхнормативный падёж отсутствовал. Суд отказал в иске к бывшему топ-менеджеру в полном объеме.