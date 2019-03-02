Как Тула кормит столицу

Опубликованы данные о том, как страна кормит столицу. На душу населения в столице приходится в среднем в 2,3 раза больше денег, чем в регионах России, пишут «Новые известия».



Статистику по расходам местных бюджетов в России приводит в ЖЖ аналитик Spydell. Из таблиц, которые он публикует, очень хорошо видно, как Москва «пожирает» ресурсы страны.

Все расходы региональных бюджетов составляют 11,8 трлн рублей, в Москве – 2,3 трлн. Т. е. на Москву пришлось 19,4% трат. При населении в 8,5% это в 2,3 раза больше на душу населения, чем в среднем по России.

На благоустройство (парки, скверы, развлекательные и зоны отдыха, пешеходные дороги, придворовые территории, уличное освещение, реконструкция памятников архитектуры, тематический перфоманс, как например новогодние декорации и т.д) регионы потратили 462 млрд рублей, на Москву приходится 55% всех расходов – 257 млрд, на втором месте Московская область – 30 млрд, с огромным разрывом на третьем месте идет Санкт Петербург с расходами всего 16 млрд рублей.

По российским меркам это очень большие расходы. Все расходы регионального бюджета на все цели Тверской области – 67 млрд рублей, Калужской области 74 млрд, Ярославской области – 81 млрд, Тульской области – 90 млрд. Т. е. расходы на благоустройство Москвы больше, чем весь бюджет Тверской, Калужской и Ярославской области вместе взятых.

Общественный транспорт (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, речной транспорт и так далее). Совокупные расходы регионов 560 млрд рублей, на Москву приходится 70% всех расходов — 391 млрд, второе место Санкт Петербург – 57 млрд, на третьем месте Московская область – 8,1 млрд.

На дорожное хозяйство регионы потратили 1052 млрд рублей. Первое место предсказуемо занимает Москва — 153 млрд рублей, около 15% общероссийских расходов, далее идуи Московская область — 81 млрд, Крым — 50 млрд, Санкт Петербург — 41,4 млрд, Тюменская область — 36 млрд руб.

На жилищное хозяйство регионы потратили 304 млрд рублей, лидер снова Москва — млрд, более 50%, затем идут Сахалинская область — 23,1 млрд, Ханты-Мансийский автономный округ — 15 млрд, Санкт Петербург — 14,4 млрд.

А если учесть то, какой процент составляет население Москвы от населения России, эта статистика выйдет еще наглядней. Официально в Москве проживают 12,5 млн. человек, тогда как население России составляет примерно 146 млн. Таким образом, в столице живёт 8,5% россиян.Расходы на жилищное хозяйство (обычно включены расходы на муниципальное жилье). 304 млрд по России от регионов. Лидер без сюрпризов – Москва (161 млрд, более 50%), Сахалинская область 23,1 млрд, Ханты-Мансийский автономный округ 15 млрд, Санкт Петербург — 14,4 млрд.

«А если учесть то, какой процент составляет население Москвы от населения России, эта статистика выйдет еще наглядней. Официально в Москве проживают 12,5 млн человек, тогда как население России составляет примерно 146 млн. Таким образом, в столице живёт 8,5% россиян», — резюмируют «Новые известия».