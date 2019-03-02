Съёмная квартира в Тульской области вошла в ТОП-5 самых дорогих

Самая дорогая съемная квартира Центральной России находится в одном из жилых комплексов Ленинского проспекта Москвы, свидетельствуют данные исследования компании ЦИАН.



За 800 тысяч рублей в месяц арендаторам предлагается четырехуровневый пентхаус площадью 1,1 тысячи кв. м с собственными бассейном, сауной, хаммамом. В квартире три террасы, выходящие на разные стороны света. Объект предлагается не только в долгосрочную аренду, снять жилплощадь можно по ставке от 70 до 100 тысяч рублей за ночь.

Самая дорогая квартира Подмосковья, которая занимает второе место рейтинга, предлагается в аренду за 655 тысяч рублей в месяц. Лот площадью 549 квадратных метров расположен в поселке Заречье Одинцовского района. Занявший третье место объект — 225-метровая двухуровневая квартира в центре Твери — сдается в 10 раз дешевле, за 61 тысячу рублей в месяц.

В пятерку самых дорогих арендных квартир Центральной России вошли также лоты в Тульской и Липецкой областях. Эти квартиры предлагаются в аренду за 54 и 80 тысяч рублей соответственно.