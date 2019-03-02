Более 50% от всех зарегистрированных в 2018 году в России случаев заболевания животных бешенством приходится на регионы Центрального федерального округа.



Об этом сообщил замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Андрей Муковнин на совещании по обеспечению эпизоотического благополучия в Орле.

«Все субъекты округа стационарно неблагополучны по бешенству. Ежегодно в субъектах регистрируются значительное число бешенства животных. По итогам 2018 года, на долю округа приходится 52,6% от всех случаев, зарегистрированных на территории России», — сказал он.

Количество очагов заболевания по сравнению с 2017 годом увеличилось. Так, в Московской области зарегистрирован 191 очаг, в Белгородской — 170, в Липецкой — 169 очагов, уточнил Муковнин. К числу наиболее неблагополучных регионов также относятся Воронежская, Тамбовская, Тульская области.

В качестве положительного примера борьбы с бешенством животных Муковнин привел Липецкую область, где за каждую отловленную лисицу — основным разносчиком бешенства является именно это дикое животное — выплачивается компенсация в 700 рублей.