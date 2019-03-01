К судебному процессу над Егором Сорокиным подключили тульское правительство

В деле Егора Сорокина появились новые третьи лица.



Так, к судебному процессу привлечены представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства сельского хозяйства, а также администрации МО Северо-Западное. В начале процесса в качестве третьего лица участвовала только администрация Суворовского района, возглавляет которую отец ответчика Геннадий Сорокин.

Напомним, с иском к Егору Сорокина в интересах Российской Федерации и неопределённого круга лиц обратился прокурор Суворовского района. Он требует признать недействительными в силу ничтожности договора купли-продажи земельных участков.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что Егор Сорокин заключил договор с администрацией района в лице его отца Геннадия Сорокина о купле-продаже трёх земельных участков площадью 63 тыс., 47,2 тыс. и 4,2 тыс. кв. м. Прокурор утверждает, что на этих земельных участках расположен водный объект, который является федеральной собственностью, вследствие чего поверхностные водные объекты являются федеральной собственность. В силу этого ни сами водные объекты, ни земельные участки под ними не могут быть предметом договора купли продажи между муниципальным образованием и гражданином. Очередное заседание по делу состоится 11 марта.