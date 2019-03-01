В Узловой из-за мусорного полигона могут быть отравлена река и водозабор?

Тульский активист Никита Баринов рассказал об угрозе заражения реки Россошь в Узловой и местного водозабора.



Полигон в Узловой расположен в 700 метрах от бывшей шахты, там текут два ручья, которые впадают в реку Россошь, из которой ведётся забор воды для населения.

«С высокой долей вероятности фильтрат от свалки будет попадать в эту воду, и жители будут это пить. Яды со свалки в воде — экологическая бомба неизбежна», — говорит он.

Также Баринов привёл видеозапись с митинга в Узловой, где было озвучено, что для размещения мусорного объекта перевели землю из сельскохозяйственного назначения в промышленное, в обход мнения горожан. Здесь будет находиться полигон, рассчитанный на 300 тысяч тонн отходов.