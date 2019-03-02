Из-за санкций ТПЗ некому продавать патроны?

Из-за санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они теряют в год около 10 млрд рублей выручки, выяснил «РБК».



За время действия санкций в отношении российских оборонных предприятий они в целом потеряли порядка 50 млрд рублей выручки.

По словам индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергея Абрамова, санкции закрыли для российских производителей многие рынки, которые имели хороший потенциал. Также он добавил, что все российские патронные заводы ограничены в продаже стрелкового боеприпаса.

По словам источника «РБК», до санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, где разрешено гражданское оружие. Главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев перечислил РБК крупнейшие из них — Тульский, Барнаульский, Новосибирский, Ульяновский, Климовский и Амурский патронные заводы.

В 2017 году Тульский патронный завод намеревался расторгнуть с американскими американскими дистрибуторами продукции предприятия. Американский сенатор а свою очередь просил проверить частную компанию TulAmmo USA в Техасе, занимающуюся продажей в США продукции Тульского патронного завода, в связи с задержанием Марии Бутиной. Также известно, что купивший ТПЗ Игорь Ротенберг снизил свою долю в предприятии, чтобы обойти санкции.