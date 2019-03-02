Директор «Ровенских садов» уклонился от уплаты 117 млн рублей налогов

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Ровенские сады», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 117 млн рублей.



В ходе следствия установлено, что в период с 2014 по 2016 год он умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Ровенские сады» путем непредставления налоговых деклараций по НДС за 1-4 кварталы 2014 и 2015 годов.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого и имущество юридического лица на общую сумму свыше 120 млн рублей. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд для рассмотрения по существу.