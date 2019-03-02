Сколько денег туляки потратят на мусор

Среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год.



Такие данные приводит «РБК» со ссылкой на подсчеты компании «Финэкспертиза».

Один из самых низких тарифов на вывоз мусора установлен в республике Дагестан — около 390 рублей на человека в год. Жители Московской области заплатят больше всего — почти 3062 рубля в год. В регионе самая большая норма накопления ТКО, а расценки региональных операторов значительно превышают среднероссийские.

В Ленинградской области тариф составляет 2845 рублей, в Камчатском крае — 2645 рублей, Нижегородской области — 1876 рублей, Тульской — 1753 рублей. Столько придется платить каддому человеку в семье.

«Существенная разница в тарифах компаний в разных регионах страны объясняется качеством инфраструктуры по захоронению и переработке мусора и степенью удаленности от населенных пунктов, а также платежеспособности и количества населения», — цитирует «РБК» главу ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина.

Туляки, правда, с 1 января качества на себе так и не прочувствовали.