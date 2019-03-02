Тулякам втихаря подняли плату за проезд в общественном транспорте?

Пока туляки пребывают в недоумении от роста тарифов на вывоз мусора, в городе решили увеличить ещё и стоимость проезда в общественном транспорте.



Тульский блогер Жанна Париж заметила в маршрутке объявление о повышении стоимости проезда с 18 марта сразу на 5 рублей.

Официальной информации об этом не было, подчеркивает Жанна.

Правда, намёки на повышение на днях уже проскочили. Так, портал «Тульские PRяники» вбросил некое «письмо», в котором якобы водитель «пригрозил тульским властям, которые отказываются рассматривать вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте». Не прошло и недели, как повышение стало реальностью.

Ранее губернатор Тульской области поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову вместе с министерством транспорта разобраться с маршрутками, которые не соблюдают расписание рейсов, и в целом навести порядок в тульском транспорте, «включив мозги». Видимо, процесс пошёл.