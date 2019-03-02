Алексинцы задыхаются от запаха очистных сооружений.



«Воняет настолько, что глаза режет! Закрываем окна, двери, вентиляцию в квартирах (что не соответствует нормам противопожарной безопасности, но мы просто вынуждены!). Куда жаловаться?? Что будем делать??

Почему такой важный вопрос решается только на уровне выговоров и штрафов?? Почему ответственных лиц не сажают за нарушения??? Ведь народ травится, дети наши с болячками вырастают после этого (уже растут, потому что сколько тут живу всегда травят)», — пишут в городском паблике «Алексин. Слухи» в соцсети.

Ранее «Дежурный по Алексину» сообщал, что в микрорайоне Соцгород уже около недели стоит резкий неприятный запах, источник которого — городские очистные сооружения. При этом собственник очистных (МУП «Водоканал»), местная администрация в лице Павла Фёдорова и депутаты реакции не проявляют.

Активисты направили официальный запрос главе администрации Алексина и сообщили о проблеме по телефону доверия губернатора, а в дальнейшем планируют обратиться в природоохранную прокуратуру.