Российских судей вооружат пистолетами производства тульского КБП

Вместо органов МВД выдавать служебное оружие судьям будет Росгвардия. При этом кабмин определил типы и модели пистолетов, которые могут получить судьи.



Оружие будет считаться федеральной собственностью, следует из постановления правительства, которое вступило в силу 2 марта, пишнт «Парламентская газета».

В утверждённом кабмином перечне значится три модели пистолетов, которые могут получить судьи: МР-71, ИЖ-71 и П-96С. Все они производятся в России и относятся к классу оружия самообороны. Две первые модели — МР-71 и ИЖ-71 — выпускает Ижевский механический завод. Прототипом для них стал легендарный пистолет Макарова. Третья модель производится в тульском Конструкторском бюро приборостроения. По оценкам экспертов, при создании П-96С разработчики ориентировались на австрийские пистолеты Glock.

В придачу к пистолетам судьям положено по два магазина патронов с обыкновенными пулями российского производства калибра 9×17. В случае расходования патронов судье дозволено докупить новые.

Ещё до получения пистолета судьи обязаны изучить устройство оружия и пройти инструктаж о правилах его хранения, ношения и применения. Получить пистолет и разрешение на его хранение и ношение они могут, предъявив удостоверение личности и должностное положение судьи.