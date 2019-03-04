В Щёкино банкротится компания техобслуживания

«Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» обратилось в арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании ООО «Щекинская компания технического обслуживания» банкротом.



По сообщению заявителя «Щекинская компания технического обслуживания» имеет просроченную задолженность свыше трех месяцев в общем размере около 16 млн рублей. Заявитель представил доказательства внесения денежных средств в размере 364 тысяч рублей для финансирования расходов по делу о банкротстве.

Арбитражный суд определил ввести наблюдение в отношении ООО «Щекинская компания технического обслуживания».