В Алексине потребовали отставки главы водоканала

Уже больше недели Алексин задыхается от запаха нечистот с городских очистных сооружений.



В социальных сетях люди жалуются на запах уже не только в микрорайоне Соцгород, но и в Бору, Шахтерском, на Горушках.

Общественники потребовали отставки главы МУП «Водоканал» Эдуарда Эксаренко, так как он «явно не справляется со своими обязанностями», сообщается в группе «Дежурный по Алексину» в соцсети.

Также алексинцы обратились к главе администрации Павлу Федорову и губернатору Тульской области Алексею Дюмину с призывом обозначить сроки решения проблемы.