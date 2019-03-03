Донская администрация отправляет жителей куда подальше

Паблик «Наш Донской 71» — о том, почему жители могут собраться, чтобы выразить свою позицию по общественно значимым вопросам, лишь за 7 километров от города:



«Все собрания жителей и митинги администрация разрешает проводит только на Бобрик-горе. Ссылаясь на то, что правительство региона утвердило это место для публичного выражения общественного мнения дончан.

Только вот данное место предложила донская администрация, им выгодно, чтобы люди собирались вдали от города. Следовательно, администрация предложила, а правительство одобрило. Одним словом, „МОЛОДЦЫ“».