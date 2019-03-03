Группу активиста из Донского заблокировали в соцсети

Группу «Наш Донской 71» заблокировали в соцсети «ВКонтакте».



Официальная причина — нарушение правил размещения рекламы. В группе публикуются материалы о проблемах города и региона в целом.

«Кому-то очень сильно не нравится то, что мы публикуем... В данный момент подали жалобу в администрацию ВК», — сообщается в резервной группе Донского.

Ранее мы сообщали, что администратору группы «Наш Донской 71» Станиславу Скидану поступило «предложение о сотрудничестве» от неизвестных лиц для неразмещения остросоциальных материалов за «вознаграждение».

«В сообществе #НашДонской71 хотели купить все новости, чтобы публиковались только нужные для кого-то политические новости. Админ отказался от предложения. Сообщество как публиковало правду, так и будет», — написал Скидан.

Также активиста вызывали в прокуратуру накануне митинга в Донском против высоких тарифов на вывоз мусора для «профилактической беседы».