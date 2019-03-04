В Тульской области на месяц ограничат движение грузовиков

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родин Дудник приказал временно ограничить или запретить движение грузовиков по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.



Согласно документу, ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля на трассах за исключением автомобильных дорог «Тула-Новомосковск» и «Тула-Новомосковск нового направления».

Запреты будут действовать в отношении транспортных средств, нагрузка на оси которых больше 4 тонн.

На дорогах, где будут действовать ограничения, установят специальные дорожные знаки. Исключение будет действовать для автомобилей, на движение которых получено специальное разрешение.