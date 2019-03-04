В Алексине власть зашевелилась под давлением активистов

Администрация Алексина опубликовала разъяснение о работе МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Алексин» — первое с момента появления связанной с очистными сооружениями проблемы в городе.



Напомним, в Алексине уже больше 10 дней стоит резкий неприятный запах с городских очистных сооружений. При этом глава администрации Павел Фёдоров, местные депутаты и члены общественного совета бездействовали. Активисты потребовали отставки главы МУП Эдуарда Эксаренко, так как он «явно не справляется со своими обязанностями».

«Появление неприятного запаха с очистных сооружений МУП „ВКХ г. Алексин“ произошло по причине изменения структуры стоков промышленных предприятий, что привело к нарушению технологического процесса и оказало влияние на активный ил биологической ступени очистки очистных сооружений.

В данный момент принимаются все необходимые меры по улучшению качества воздуха, уже проложен дополнительный технологический трубопровод для исключения влияния стоков промышленных предприятий на активный ил.

Администрация муниципального образования г. Алексин в тесном взаимодействии с МУП „ВКХ г. Алексин“ проводит работу по решению проблемной ситуации. Осуществлён выезд активной группы из членов Общественного совета города Алексина с целью контроля за проведением работ на предприятии.

Подготовлен план мероприятий по решению проблемы: увеличение отгрузки избыточного ила на иловые площадки; приобретение активного ила для улучшения процесса биологической очистки на действующем аэротенке; проведение ежедневного аналитического контроля всех ступеней работы очистных сооружений; привлечения специализированной организации для рассмотрения возможности применения на существующих очистных сооружениях прогрессивного метода обработки сточной воды с использованием инновационного биорегулятора; проведение усиленного хлорирования сточной воды на стадии её отправки на биологические пруды.

Ситуация находится на контроле», — говорится в разъяснении.

Но у жителей Алексина есть и другие вопросы: стоки какого именно предприятия повлияли на биологическую ступень? что именно были слито этим предприятием в канализацию? был ли нанесен урон экологии города? какие меры (штрафы, неустойки, вред) будут применены к виновнику нарушения технологического процесса городского водоканала?

«Ждём ответа от администрации на эти вопросы. В противном случае будут официальные обращения», — пишет группа «Дежурный по Алексину».

Активисты призывают горожан не быть равнодушными.

«Наш главный враг — это пассивность и нежелание вникать в проблемы города. Сейчас практически у каждого есть телефон с камерой. Знаете про несправедливость, видите общественно значимую проблему — смелее обозначайте свое несогласие, не миритесь с этой проблемой», — отмечает «Дежурный».