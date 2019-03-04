Несите ваши денежки

Тула выйдет в лидеры Центрального федерального округа по стоимости проезда в общественном транспорте в случае повышения тарифа с 20 до 25 рублей.



Так, в Воронеж, Курске и Тамбове проезд стоит 17 рублей, в Смоленске — 18, в Орле и Белгороде — 20 рублей, в Калуге — 22 (в троллейбусах — 19), в Рязани — 23, в Липецке — 24 (по транспортной карте — 19).

Напомним, ранее стало известно, что с 18 марта в Туле повысится плата за проезд в маршрутных такси. При этом о грядущем подорожании проезда туляки узнали из объявлений в маршрутках. Спустя несколько дней администрация Тулы всё-таки подтвердила эту информацию, сухо сообщив, что тарифы на проезд в коммерческом транспорте не регулируются, перевозчики должны лишь уведомить чиновников о такой «инфляции».

Согласно требованиям, установленным тульскими депутатами в прошлом году, информировать уполномоченный орган местного самоуправления об изменении тарифов на регулярные перевозки должны не позднее чем за 30 календарных дней до дня начала осуществления регулярных перевозок по измененным тарифам.

Что получат жители за свою доплату? В городе, несмотря на поручения губернатора и многочисленные совещания на эту тему, по-прежнему бардак в транспортной системе. Маршрутные такси не соблюдают расписание, а единиц общественного транспорта, даже с учётом подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным автобусов, троллейбусов и трамваев, крайне мало. К тому же, не все они дублируют коммерческие маршруты.

Многие маршрутки не соответствуют необходимым техническим требованиям. Так, полиция в ходе недавнего профилактического рейда выявила свыше пятисот нарушений. Было проверено около 1,5 тысяч транспортных средств, выявлено 574 правонарушения (основные — наличие технических неисправностей).

Транспортные средства не оборудованы для перевозок пассажиров из числа инвалидов, не имеют системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда — всё это тоже номинально требуют тульские депутаты.

В мае прошлого года на заседании созданной по поручению губернатора Алексея Дюмина рабочей группы с участием министров и силовиков глава администрации Тулы Евгений Авилов заявил, что «в сфере пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам сложилась проблемная ситуация»: перевозчиками не осуществляется передача данных о работе транспорта в единую информационную систему навигации, установленное расписание не соблюдается, не ведётся учёт пассажиров и происходит сокрытие доходов, перевозки осуществляются транспортными средствами в неудовлетворительном техническом состоянии (что подтверждается многочисленными штрафами, выданными в рамках проведения органами ГИБДД оперативно-профилактических мероприятий «Автобус», «Маршрутка»), нарушаются нормы вместимости транспортного средства, посадки/высадки пассажиров происходят вне установленных мест.

В связи с этим назрела необходимость упорядочения работы городского общественного транспорта в целом, подчеркнул Авилов, объяснив, что делается это в первую очередь для того, чтобы меньше сложных ситуаций возникало у жителей, было меньше жалоб на работу общественного транспорта.

Заместитель Авилова по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин предложил разработать комплексную схему организации дорожного движения и проект комплексного развития транспортной инфраструктуры. Администрацией Тулы был заключён контракт с ГУП «МосгортрансНИИпроект» для разработки схемы организации пассажирских перевозок. Ожидается, что эта схема позволит упорядочить работу городского пассажирского транспорта и станет основой для дальнейших изменений в транспортной сфере.

Правда, как недавно сообщили в городской администрации, до 2020 года света в этом тоннеле мы не увидим.

«Складывающуюся ситуацию в сфере пассажирских перевозок невозможно изменить без проведения подготовительных работ, которыми являются исследования пассажиропотоков. Данные необходимы для формирования маршрутной сети. Результаты будут сформированы к началу 2020 года. В связи с тем, что данные мероприятия затрагивают интересы неограниченного круга лиц, а также требуют поэтапной проработки с учетом сезонных изменений, сокращение времени проработки рассматриваемого вопроса не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

А пока — как всегда... Несите ваши денежки...