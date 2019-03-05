Приговор в отношении экс-директора КЗЛМК вступил в силу

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении бывшего генерального директора «Киреевского завода лёгких металлоконструкций» Андрея Болдина.



28 декабря 2018 года Киреевский районный суд вынес обвинительный приговор Болдину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ. В 2015-16 годах он не перечислил в федеральный бюджет 22 млн рублей налогов.

Приговором суда Болдину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. К наказанию частично присоединена неотбытая часть по ранее состоявшемуся приговору и окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 505 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрено в апелляционном порядке в Тульском областном суде. Суд апелляционной инстанции оставил без приговор Киреевского районного суда, а апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения.