Пенсионера из Суворова будут судить за хранение найденной под Калугой мины

Прокурор Суворовского района направил в суд уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.



В ходе дознания установлено, что 62-летний мужчина в августе 2018 года на территории Козельского района Калужской области обнаружил противотанковую мину и 51 патрон, которые не сдал добровольно в компетентные органы, а хранил в своём гараже в Суворове.

Боеприпасы при обнаружении были незамедлительно обезврежены. Уголовное дело направлено прокурором района в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.