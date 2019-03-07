За 2018 год судами Тульской области рассмотрено 395 уголовных дел в отношении 397 в сфере незаконной миграции, сообщили в облпрокуратуре.



Осуждено 382 человека, в отношении 6 лиц уголовное дело и уголовное преследование прекращено с назначением судебного штрафа.

Практика назначения наказания по делам о преступлениях в сфере незаконной миграции выглядит следующим образом: лишение свободы назначено 52 лицам на срок от 6 месяцев до 2 лет, штраф от 50 тыс. до 250 тыс. рублей назначен 329 лицам, обязательные работы назначены 1 лицу.